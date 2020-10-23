Министерство здравоохранения Украины намерено уточнить критерии выздоровления пациента от коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает РБК.

«На сегодня Минздравом разработан проект приказа, которым предусмотрен пересмотр стандартов медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», в частности внесение изменений в стандарты оказания первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19 стационарного лечения пациентов с COVID-19 и экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19″, — рассказала чиновница.

В приказе кроме прочего будут уточнены основания для прекращения лечения или самоизоляции и критерии выздоровления пациента от COVID-19.

На данный момент, решение о выписке принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, устойчивой тенденции к нормализации лабораторных показателей (гемограммы, СРБ, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинина).

«Если у больного несмотря на отсутствие клиниколабораторных признаков активного инфекционного процесса методом ПЦР определяются фрагменты РНК возбудителя (положительный или сомнительный результат), больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжение лечения врачом первичной медицинской помощи», — указано в документе.

Как мы уже рассказывали ранее, Польша объявила локдаун из-за новой вспышки коронавируса — для посетителей будут закрыты рестораны, кафе и бары.

Также украинцам напомнили, что ПЦР-тест на коронавирус нужно делать на 7-8 день после контакта с больным — это поможет избежать ложного отрицательного результата.