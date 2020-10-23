Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции России.

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщает информагентство Укринформ.

Цымбалюк подчеркнул, что каждую неделю слушаются заявления российской делегации, в которых она пытается обвинить Украину в невыполнении политических положений Минских договоренностей. При этом именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы трехсторонней контактной группы уже почти три месяца, препятствуя обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня и мешая выполнению договоренностей нормандского саммита в Париже 2019 года.

Глава миссии Украины при ОБСЕ отметил, что все три основных минских документа (Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий) «начинают с ряда конкретных положений в сфере безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы продвигаться дальше».

Цымбалюк напомнил, что одним из таких положений является немедленное и всеохватывающее прекращение огня — несмотря на то, что миссия ОБСЕ отчитывается об относительно спокойной обстановке на линии столкновения, пророссийские вооруженные формирования практически каждый день прибегают к вооруженным провокациям.

Другим важным положением в сфере безопасности в Минских договоренностях является соблюдение линии разграничения от 19 сентября 2014 года, когда был подписан Минский меморандум.

«Как оказалось, Россия никогда не собиралась его уважать. Можно спросить жителей города Дебальцево, которые с февраля 2015 года живут под российской оккупацией, о том, как это положение было реализовано российской стороной», — заявил представитель Украины.

Третьим пунктом он назвал отведение всего тяжелого вооружения, но только за последние две недели миссия ОБСЕ сообщила о выявлении 95 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отведения, 89 из которых — в неподконтрольных украинским властям районах Донецкой и Луганской областей.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что закончить войну на оккупированном Донбассе поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части.

21 октября боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие впервые за долго время были вынуждены открыть ответный огонь.