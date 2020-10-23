По состоянию на 23 октября, в Украине уменьшилась загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в стране сейчас заняты 61,9% кроватей (вчера было 66,2%).

Одновременно с этим в Одесской области заняты 85% больничных коек, в Полтавской — 75,7%, в Запорожской — 75%, в Донецкой — 74,3%, в Луганской — 74%.

Менее 50% мест заняты лишь в больницах Херсонской области — 47,2%.



Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мобильные госпитали для больных COVID-19 в Украине развернут, если суточное количество инфицированных достигнет 15 тысяч. Также будет объявлена полная мобилизация медиков — к работе привлекут также интернов.

Добавим, с 26 октября «красный» уровень эпидемической опасности будет действовать в 100 административных единицах.