Украина продолжает бить антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19 — за прошедшие сутки зафиксированы 7517 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в стране с начала пандемии заболели 330 396 человек.
Выздоровели пока только 137 578 человек (+2680 за прошедшие сутки).
Умерли уже 6164 человек (+121 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 23 октября
Винницкая обл — 8923 (+141)
Волынская обл — 11792 (+218)
Днепропетровская обл — 12380 (+312)
Донецкая обл — 8160 (+264)
Житомирская обл — 11264 (+426)
Закарпатская обл — 12541 (+256)
Запорожская обл — 7495 (+402)
Ивано-Франковская обл — 17705 (+258)
Кировоградская обл — 1858 (+72)
Киев — 33135 (+635)
Киевская обл — 13958 (270)
Львовская обл — 26399 (+378)
Луганская обл — 2985 (+144)
Николаевская обл — 6602 (+174)
Одесская обл — 21128 (+571)
Полтавская обл — 7532 (+316)
Ровенская обл — 16985 (+294)
Сумская обл — 9888 (+158)
Тернопольская обл — 18613 (+330)
Харьковская обл — 31592 (+693)
Херсонская обл — 2951 (+107)
Хмельницкая обл — 12413 (+471)
Черновицкая обл — 18811 (+249)
Черкасская обл — 7704 (+163)
Черниговская обл — 7582 (+215).