Украина продолжает бить антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19 — за прошедшие сутки зафиксированы 7517 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в стране с начала пандемии заболели 330 396 человек.

Выздоровели пока только 137 578 человек (+2680 за прошедшие сутки).

Умерли уже 6164 человек (+121 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 23 октября

Винницкая обл — 8923 (+141)

Волынская обл — 11792 (+218)

Днепропетровская обл — 12380 (+312)

Донецкая обл — 8160 (+264)

Житомирская обл — 11264 (+426)

Закарпатская обл — 12541 (+256)

Запорожская обл — 7495 (+402)

Ивано-Франковская обл — 17705 (+258)

Кировоградская обл — 1858 (+72)

Киев — 33135 (+635)

Киевская обл — 13958 (270)

Львовская обл — 26399 (+378)

Луганская обл — 2985 (+144)

Николаевская обл — 6602 (+174)

Одесская обл — 21128 (+571)

Полтавская обл — 7532 (+316)

Ровенская обл — 16985 (+294)

Сумская обл — 9888 (+158)

Тернопольская обл — 18613 (+330)

Харьковская обл — 31592 (+693)

Херсонская обл — 2951 (+107)

Хмельницкая обл — 12413 (+471)

Черновицкая обл — 18811 (+249)

Черкасская обл — 7704 (+163)

Черниговская обл — 7582 (+215).

