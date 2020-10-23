Результаты общенационального опроса не несут юридических последствий, но они могут быть основанием для изменений законодательства.

Такое заявление в ходе интервью «Осень-2020: победы и вызовы» украинским телеканалам сделал президент Владимир Зеленский.

По его мнению, опрос, который проведут 25 октября, в отличие от социологического, позволит узнать мнение большого количества населения.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», — сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что обычный социологический опрос — это выборка, а он хочет получит результаты экзит-пола: «Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка — это две тысячи человек».

В качестве примера он привел вопрос легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных — утвердительный ответ большинства украинцев может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

При этом, что будет если украинцы одобрят возможности применения положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, Зеленский раскрывать подробностей не стал:

«Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина — самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать».

В ходе этого же интервью президент Владимир Зеленский согласился с заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. По его мнению, это не «страшилка», а реальное возможное будущее страны.

Он также заявил, что экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.