Зимой, когда заканчивается сезон свежих овощей и разнообразной зелени, нужно вводить в рацион корнеплоды и квашеные продукты. Именно они помогут разнообразить диету овощами и предупредить авитаминоз.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, о главных источниках витаминов и некоторые особенности питания в осенне-зимний период в эфире ObozTV рассказала врач-диетолог Юлия Поворознюк.

Прежде всего диетолог посоветовала употреблять овощи, которые долго сохраняются, а также в тушеном, запеченном или сыром виде — тыкву, свеклу, морковь, лук, капусту.

«Квашеные продукты также обязательно должны быть на вашем столе. Они очень полезны, поскольку в процессе ферментации в них образуется много витамина С и других фитонутриентов, которые укрепляют наше здоровье именно в осенне-зимний период. Чтобы не болеть», — отметила Поворознюк.

Но одновременно она предупредила, что людям, у которых проблемы с кишечником, указанные продукты следует употреблять умеренно — чтобы не было вздутия или дискомфорта в животе.

Кроме того, по словам эксперта, полезно разнообразить диету замороженными летними и осенними овощами. После размораживания их хорошо добавлять к вареным или тушеным блюдам.

«Зелень можно употреблять, но ее нужно предварительно замачивать», — отметила эксперт.

Напомним, диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова назвала продукты, которые можно и нужно употреблять, но их почему-то считают вредными для фигуры.

Отметим, что огурец очень полезный и богатый на витамины овощ. Его издавна использовали в медицине, а пользу для фигуры трудно переоценить. Диета на огурцах позволит похудеть без голода и тренировок.

Добавим, если вы хотите избавиться от лишнего веса без чрезмерных изнурительных тренировок и вреда для здоровья, конечно, вам может помочь специальный режим питания. Белковая диета – один из самых эффективных методов похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки.