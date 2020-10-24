По состоянию на сегодня, 24 октября, было зафиксировано 7 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Украине насчитывается 337 410 заболевших.
Как передает портал Народная Правда, за все время пандемии скончалось 6 289 человек, за минувшие сутки погибло 125 пациентов. Излечилось от опасного вируса 139 755 украинцев, за прошедшие сутки выздоровело 2 177 человек.
Статистика в регионах:
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- Винницкая область — 9 081 (+158);
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- Волынская область — 12 009 (+217);
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- Днепропетровская область — 12 685 (+305);
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- Донецкая область — 8 410 (+250);
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- Житомирская область — 11 748 (+484);
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- Закарпатская область — 12 801 (260);
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- Запорожская область — 7 792 (+297);
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- Ивано-Франковская область — 17 984 (+279);
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- Кировоградская область — 1 955 (+97);
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- г. Киев — 33 695 (+560);
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- Киевская область — 14 247 (+289);
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- Львовская область — 26 868 (+469);
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- Луганская область — 3 083 (+98);
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- Николаевская область — 6 790 (+188);
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- Одесская область — 21 491 (+363);
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- Полтавская область — 7 694 (+162);
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- Ровенская область — 17 257 (+272);
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- Сумская область — 10 112 (+224);
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- Тернопольская область — 18 849 (+236);
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- Харьковская область — 32 112 (+520);
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- Херсонская область — 3 061 (+110);
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- Хмельницкая область — 12 863 (+450);
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- Черновицкая область — 19 116 (+305);
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- Черкасская область — 7 921 (+217);
- Черниговская область — 7 786 (+204).
Напоминаем, что ВОЗ озвучила условия экстренного использования вакцины против COVID-19.
Также ВОЗ готовит страны к обострению ситуации.