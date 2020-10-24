По состоянию на сегодня, 24 октября, было зафиксировано 7 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Украине насчитывается 337 410 заболевших.

Как передает портал Народная Правда, за все время пандемии скончалось 6 289 человек, за минувшие сутки погибло 125 пациентов. Излечилось от опасного вируса 139 755 украинцев, за прошедшие сутки выздоровело 2 177 человек.

Статистика в регионах:

Винницкая область — 9 081 (+158);



Волынская область — 12 009 (+217);



Днепропетровская область — 12 685 (+305);



Донецкая область — 8 410 (+250);



Житомирская область — 11 748 (+484);



Закарпатская область — 12 801 (260);



Запорожская область — 7 792 (+297);



Ивано-Франковская область — 17 984 (+279);



Кировоградская область — 1 955 (+97);



г. Киев — 33 695 (+560);



Киевская область — 14 247 (+289);



Львовская область — 26 868 (+469);



Луганская область — 3 083 (+98);



Николаевская область — 6 790 (+188);



Одесская область — 21 491 (+363);



Полтавская область — 7 694 (+162);



Ровенская область — 17 257 (+272);



Сумская область — 10 112 (+224);



Тернопольская область — 18 849 (+236);



Харьковская область — 32 112 (+520);



Херсонская область — 3 061 (+110);



Хмельницкая область — 12 863 (+450);



Черновицкая область — 19 116 (+305);



Черкасская область — 7 921 (+217);



Черниговская область — 7 786 (+204).

Напоминаем, что ВОЗ озвучила условия экстренного использования вакцины против COVID-19.

Также ВОЗ готовит страны к обострению ситуации.