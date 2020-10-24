На сегодняшний день, 24 октября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, всего в Киеве 33 695 заболевших коронавирусом.

За все время пандемии опасный вирус убил 674 человек, за минувшие сутки скончалось 18 украинцев. Коронавирус побороло 11 686 жителей Киева, за прошедшие сутки — 197 человек.

Заболело:

315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;



198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;



21 девочка от 2 до 16 лет;



26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы было госпитализировано 47 пациентов. Остальные — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили таких районах Киева:

Деснянском — 101;



Соломенском — 71;



Оболонском — 64.



Напоминаем, что Полтава попала в «красную» зону, но решила ослабить карантин.

Также в Украине возобновили карантинное зонирование.