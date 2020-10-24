По состоянию на сегодня, 24 октября, в мире было зафиксировано более 42 млн человек, которые заразились коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, за все время пандемии скончалось 1,2 млн человек, за минувшие сутки погибло 2,5 тыс. Выздоровели 28,4 млн пациентов, а за прошедшие сутки 58 тыс.

Страны, в которых больше всего случаев заражения коронавирусом:

США — 8 489 752;



Индия — 7 761 312;



Бразилия — 5 353 654;



Россия — 1 471 000;



Аргентина — 1 069 368.

Страны, в которых больше всего летальных случаев от осложнений коронавируса:

США — 223 947;



Бразилия — 156 471;



Индия — 117 306;



Мексика — 88 312;



Великобритания — 44 661.

Страны, в которых больше всего исцелившихся от коронавируса:

Индия — 6 948 497;



Бразилия — 4 526 393;



США — 3 375 427;



Россия — 1 113 736;



Колумбия — 901 652.

Напоминаем, что Польша и Грузия в списке стран «красной» зоны.

Также доктор Комаровский назвал простой способ диагностики COVID-19.