Противовирусный препарат Ремдесивир разрешило использовать Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для излечения пациентов с обнаруженной коронавирусной инфекцией.
Как передает портал Народная Правда, это лекарственное средство начали использовать еще в мае этого года, но лишь с пометкой “в экстренных случаях”.
Отныне Управление по санитарному надзору признало Ремдесивир эффективным и безопасным для лечения заразившихся опасным вирусом.
Исходя из исследования Национального института здравоохранения США, данное средство в среднем сокращает время исцеления на пять суток.
Противовирусный препарат Ремдесивир также снижает смертность от осложнений, которые вызывает коронавирус.
В исследовании ученых принимали участие более тысячи пациентов с признаками инфекции нижних дыхательных путей. Все, кто получал препарат, начали чувствовать себя лучше и выздоровели намного быстрее.
Напоминаем, что в мире более 42 млн больных коронавирусом на момент 24 октября.
Также сообщалось, что ВОЗ озвучили условия экстренного использования вакцины против COVID-19.
Как передает портал Народная Правда, это лекарственное средство начали использовать еще в мае этого года, но лишь с пометкой “в экстренных случаях”.
Отныне Управление по санитарному надзору признало Ремдесивир эффективным и безопасным для лечения заразившихся опасным вирусом.
Исходя из исследования Национального института здравоохранения США, данное средство в среднем сокращает время исцеления на пять суток.
Противовирусный препарат Ремдесивир также снижает смертность от осложнений, которые вызывает коронавирус.
В исследовании ученых принимали участие более тысячи пациентов с признаками инфекции нижних дыхательных путей. Все, кто получал препарат, начали чувствовать себя лучше и выздоровели намного быстрее.
Напоминаем, что в мире более 42 млн больных коронавирусом на момент 24 октября.
Также сообщалось, что ВОЗ озвучили условия экстренного использования вакцины против COVID-19.