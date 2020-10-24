Максим Степанов, который является министром здравоохранения, сообщил о том, что в Украине очень высокий показатель госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Как передает портал Народная Правда, за минувшие сутки в медицинские учреждения направили 1 058 украинцев с коронавирусом и подозрением на опасный вирус.
Об этом Степанов сообщил на брифинге.
«Это очень высокий показатель. Как видите, увеличивается количество госпитализированных», — отметил министр.
По состоянию на сегодняшний день, 24 октября, в Украине заполнено около 61% коек в медицинских учреждениях пациентами, которые имеют подтвержденный диагноз.
На самоизоляции находится 14 673 человека, которые имеют коронавирус. К аппарату ИВЛ подключены 505 заболевших.
Напоминаем, что Полтава попала в «красную» зону, но решила ослабить карантин.
Также в Украине возобновили карантинное зонирование.
Как передает портал Народная Правда, за минувшие сутки в медицинские учреждения направили 1 058 украинцев с коронавирусом и подозрением на опасный вирус.
Об этом Степанов сообщил на брифинге.
«Это очень высокий показатель. Как видите, увеличивается количество госпитализированных», — отметил министр.
По состоянию на сегодняшний день, 24 октября, в Украине заполнено около 61% коек в медицинских учреждениях пациентами, которые имеют подтвержденный диагноз.
На самоизоляции находится 14 673 человека, которые имеют коронавирус. К аппарату ИВЛ подключены 505 заболевших.
Напоминаем, что Полтава попала в «красную» зону, но решила ослабить карантин.
Также в Украине возобновили карантинное зонирование.