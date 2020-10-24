Большое количество стран мира находятся на кризисной ситуации из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.
Как передает портал Народная Правда, об этом заявил Тедрос Гебрейесус, который является главой ВОЗ.
«Из-за резкого роста случаев коронавируса многие страны находятся на опасной траектории. Предупреждаем о тяжелых месяцах впереди», — заявил глава.
Тысячи больниц перестают принимать заразившихся коронавирусом из-за нехватки койко-мест, “еще только октябрь,” — отметил Гебрейесус.
В первую пятерку стран, в которых больше всего инфицированных, вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Испания.
К концу года специалисты прогнозируют рост числа случаев за сутки до 1 млн.
Напоминаем, что в Украине уменьшилась загруженность коек для больных COVID-19.
Также сообщалось, что в Коломые все врачи одной из больниц заболели COVID-19.
Как передает портал Народная Правда, об этом заявил Тедрос Гебрейесус, который является главой ВОЗ.
«Из-за резкого роста случаев коронавируса многие страны находятся на опасной траектории. Предупреждаем о тяжелых месяцах впереди», — заявил глава.
Тысячи больниц перестают принимать заразившихся коронавирусом из-за нехватки койко-мест, “еще только октябрь,” — отметил Гебрейесус.
В первую пятерку стран, в которых больше всего инфицированных, вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Испания.
К концу года специалисты прогнозируют рост числа случаев за сутки до 1 млн.
Напоминаем, что в Украине уменьшилась загруженность коек для больных COVID-19.
Также сообщалось, что в Коломые все врачи одной из больниц заболели COVID-19.