За прошедшие сутки боевики с российской стороны дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как передает портал Народная Правда, по данным штаба ООС, 23 октября боевики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
«В полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие», — говорится в сообщении ООС.
Вследствие вражеского обстрела, среди украинских военнослужащих никто не пострадал.
На сегодняшний день, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.
Напоминаем, что террористы на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины.
Также сообщалось, что Донбасс оказался на грани экологической катастрофы из-за радиации.
Как передает портал Народная Правда, по данным штаба ООС, 23 октября боевики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
«В полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие», — говорится в сообщении ООС.
Вследствие вражеского обстрела, среди украинских военнослужащих никто не пострадал.
На сегодняшний день, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.
Напоминаем, что террористы на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины.
Также сообщалось, что Донбасс оказался на грани экологической катастрофы из-за радиации.