В центре столицы Украины, в Киеве, автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание. Об этом сообщает Информатор.
Как передает портал Народная Правда, аварийная ситуация произошла возле Золотых ворот, на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной.
Машина ехала по Владимирской в сторону Богдана Хмельницкого. В один момент авто вылетело на тротуар, снесла забор и влетела в дом.
В момент движения автомобиля в сторону тротуара в том же месте проходил пешеход. Потерпевшего вытащили свидетели трагедии из-под машины и передали медицинским работникам, пешеход был госпитализирован.
Как известной, водитель Audi убежал с места ДТП.
Напоминаем, что во Львове столкнулись две иномарки, трое погибли и один травмирован.
Также во Львовской области произошло ДТП с четырьмя авто.
Как передает портал Народная Правда, аварийная ситуация произошла возле Золотых ворот, на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной.
Машина ехала по Владимирской в сторону Богдана Хмельницкого. В один момент авто вылетело на тротуар, снесла забор и влетела в дом.
В момент движения автомобиля в сторону тротуара в том же месте проходил пешеход. Потерпевшего вытащили свидетели трагедии из-под машины и передали медицинским работникам, пешеход был госпитализирован.
Как известной, водитель Audi убежал с места ДТП.
Напоминаем, что во Львове столкнулись две иномарки, трое погибли и один травмирован.
Также во Львовской области произошло ДТП с четырьмя авто.