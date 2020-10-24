В городе Волочиск, что находится в Хмельницкой области, столкнулись две машины марок Honda CR-V и ВАЗ 2101. Вследствие аварии погибли двое подростков, которые находились в ВАЗ. Об этом сообщает ГСЧС.
Как передает портал Народная Правда, исходя из данных ГСЧС, авария произошла в пятницу, 23 октября, вечером на улице Независимости.
«К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в кареты скорой», — говорилось в сообщении.
Водитель и двое подростков были отправлены в Волочискую центральную районную больницу. Дети скончались в больнице.
Напоминаем, что в центре Киева водитель сбил пешехода и протаранил здание.
Также во Львове произошло столкновение двух иномарок.
Как передает портал Народная Правда, исходя из данных ГСЧС, авария произошла в пятницу, 23 октября, вечером на улице Независимости.
«К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в кареты скорой», — говорилось в сообщении.
Водитель и двое подростков были отправлены в Волочискую центральную районную больницу. Дети скончались в больнице.
Напоминаем, что в центре Киева водитель сбил пешехода и протаранил здание.
Также во Львове произошло столкновение двух иномарок.