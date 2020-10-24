Андрей Бабиш, который является премьер-министром Чешской Республики, заявил о том, что уволит министра здравоохранения, если тот не уйдет в отставку самостоятельно после сообщения СМИ о том, что он нарушил строгие карантинные ограничения и посетил пражский ресторан. Об этом сообщает Euronews.