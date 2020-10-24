Андрей Бабиш, который является премьер-министром Чешской Республики, заявил о том, что уволит министра здравоохранения, если тот не уйдет в отставку самостоятельно после сообщения СМИ о том, что он нарушил строгие карантинные ограничения и посетил пражский ресторан. Об этом сообщает Euronews.
Как передает портал Народная Правда, Романа Примула был сфотографирован выходящим из ресторана в Праге в среду, ресторан должен был быть закрыт, в связи с установленными карантинными правилами.
Чешская газета Blesk сообщила, что министр не надевал маску, когда садился в машину с водителем.
«Ошибка министра Примулы непростительна», — написал Бабиш в Twitter.
В интервью чешскому еженедельнику Respekt министр здравоохранения объяснил, что его пригласили на встречу, и он только прошел через ресторан в помещения Вышеградского капитула.
Напоминаем, что Польша и Грузия в списке стран «красной» зоны.
Также сообщалось, что маски защищают от коронавируса не на 100%.
Чешская газета Blesk сообщила, что министр не надевал маску, когда садился в машину с водителем.
«Ошибка министра Примулы непростительна», — написал Бабиш в Twitter.
В интервью чешскому еженедельнику Respekt министр здравоохранения объяснил, что его пригласили на встречу, и он только прошел через ресторан в помещения Вышеградского капитула.
Напоминаем, что Польша и Грузия в списке стран «красной» зоны.
Также сообщалось, что маски защищают от коронавируса не на 100%.