Генерал-майор Александр Туринский, который является начальником Харьковского национального университета Воздушных сил был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
Как передает портал Народная Правда, такой приказ выдало Министерство обороны Украины.
Также сообщается, что комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с Олегом Уруским, который является вице-премьером, продолжит работу до 25 октября.
Напоминаем, что 25 сентября под Чугуевом упал самолет Ан-26.
Вследствие авиакатастрофы погибло 26 человек, которые, по большей части, являлись курсантами.
Самолет выполнял тренировочный полет. Выжил только один курсант.
В пятницу, 23 октября, Уруский сообщил о том, что комиссия установила наличие технических неполадок, на которые “наложился человеческий фактор”.
Комиссия представит свои выводы на заседании Кабинета министров 28 сентября.
Как передает портал Народная Правда, такой приказ выдало Министерство обороны Украины.
Также сообщается, что комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с Олегом Уруским, который является вице-премьером, продолжит работу до 25 октября.
Напоминаем, что 25 сентября под Чугуевом упал самолет Ан-26.
Вследствие авиакатастрофы погибло 26 человек, которые, по большей части, являлись курсантами.
Самолет выполнял тренировочный полет. Выжил только один курсант.
В пятницу, 23 октября, Уруский сообщил о том, что комиссия установила наличие технических неполадок, на которые “наложился человеческий фактор”.
Комиссия представит свои выводы на заседании Кабинета министров 28 сентября.