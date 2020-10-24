Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ. Хризостом, архиепископ Кипра, признал Православную Украинскую Церкву во время литургии.

Как передает портал Народная Правда, об этом сообщил в своих социальных сетях Андрей Юраш, который является религиоведом. Кипрская церковь — третья церковь, которая признала ПЦУ.

«Сегодня Блаженнейший Хризостом ИИ, глава Кипрской Церкви, возглавляя Божественную Литургию при рукоположении нового епископа Арсиноаса Паграти, в монастыре Панагия Chrysorroiatissi Paphos, вспомнил Первоиерарха Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания», — говорится в сообщении от Юраша.

Если представитель церкви упомянул другую автокефальную церковь, это является ее признанием, согласно правилам автокефальной церкви.

Также утверждается, что в скором времени Румынская церковь может признать ПЦУ.

Недавно две другие церкви также признали автокефалию ПЦУ: Греческая архиепископия и Александровский патриархат.

Греческая архиепископия еще в 2019 подтвердила автокефалию ПЦУ. Такое решение приняли 12 октября. Греческая православная церковь — одна из самых крупных в мире и считается государственной.

Напоминаем, что церковь объяснила, можно ли отмечать Хелловин православным.

Также сообщалось, что в Москве открыли церковь с «мощами» Гитлера внутри.