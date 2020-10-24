С 22 по 24 октября, на протяжении этих дней, 20 человек пытались пересечь украинскую границу с Румынией с поддельными ПЦР-тестами на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает МВД.
Как передает портал Народная Правда, граждане Украины с документами и фальшивыми ПЦР-тестами приехали на пропускной пункт Порубное.
Сотрудники Государственной пограничной службы передали их правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что Австрия открыла пункты пропуска на границах с шестью странами.
Также сообщалось, что военные рассказали о большой опасности для Украины.
Как передает портал Народная Правда, граждане Украины с документами и фальшивыми ПЦР-тестами приехали на пропускной пункт Порубное.
Сотрудники Государственной пограничной службы передали их правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что Австрия открыла пункты пропуска на границах с шестью странами.
Также сообщалось, что военные рассказали о большой опасности для Украины.