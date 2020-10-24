Анджей Дуда, действующий президент Польши заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, об этом сообщил Блажей Спихальский, который является пресс-секретарем президента.

«Дамы и господа, по рекомендации, президент вчера прошел тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами», — сказано в сообщении.

Анджей Дуда 11-13 октября находился в Украине. Он встречался с Владимиром Зеленским, нынешним президентом Украины.

Напоминаем, что военным медикам готовы выплачивать премии за лечение заразившихся COVID-19.

Также в мире зафиксировано более 42 млн больных на момент 24 октября.