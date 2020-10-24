«Мы уже начали переговоры, чтобы завершить вражду с Израилем», — отметил спикер Суверенного совета Судана.

Как передает портал Народная Правда, о восстановлении отношений между Израилем и Суданом заявил и сам Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что это является еще одним важным шагом к миру на Ближнем Востоке.

23 октября Трамп обратился к Конгрессу с просьбой убрать Судан из списка стран-спонсоров терроризма.

Напоминаем, что в Польше начались жестокие протесты из-за полный запрет абортов.

Также сообщалось, что Украина не готова к вступлению в НАТО.