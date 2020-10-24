Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил, что в смерти его отца выновная советская судебная система, а не работа его адвоката Виктора Медведчука. Об этом он заявил в эфире «4 канала».

На вопрос о том, согласен Дмитрий Стус с дефиницией о том, что его отца убил адвокат, он ответил отрицательно:

«Если вы настаиваете на прямой ответа, — Медведчук не Господь Бог, он не мог убить Стуса, тем более, находясь на расстоянии. Давайте начнем с советских процессов. Почему никто не вспоминает?

Фактически, что такое советская судебная система в части именно политической составляющей, и за что Стуса фактически был арестован в 80-м году, накануне Олимпиад», — отметил Дмитрий Стус.

Он также напомнил, что его отец выражал готовность присоединиться к Украинской Хельсинской группы, состав которой был арестован и нельзя так же обвинять людей, которые его приглашали в эту группу, в том, что они пытались его подставить.

«После того, как был арестован стопроцентный состав Украинской Хельсинской группы (правозащитное движение, — ред.), Которую ввели в момент разоружения как достаточно формальную вещь, но правозащитники Советского Союза общедемократического образца за это ухватились. Но поскольку в Украине это еще было связано с национальным вопросом, то всю первую Группа была арестована. Отец, кстати, выражал готовность еще будучи в ссылке в Магадане присоединиться (к группе, — ред.), Но ему тогда отказали, мотивируя это тем, что пока он под репрессиями, его будут вводить в состав Группы … Он понимал, на что он шел », — отметил Дмитрий Стус.

По его словам, состав Группы его призвала присоединиться Оксана Яковлевна Мешко, которую также обвиняли в том, что она подставила Стуса.

«Так вот, опять же, были люди в разные периоды, не буду называть их фамилии, которые обвиняли Оксану Яковлевну, что она подставила Стуса. Насколько это корректно? Ну, вот так и же, насколько корректно вообще говорить? Но накануне Олимпиады этой Группы не должно было быть. Решение принимать могло или политбюро ЦК КПУ, но, я думаю, в этом случае, наверное, хотя точно не знаю, это решение согласовывалось с Москвой », — отметил Стус.

Он напомнил, что обвинения его отцу объявлял прокурор Ржанов, а приговор выносил судья и он не понимает, как 30 лет после процесса можно обсуждать работу адвоката, который фактически был статистом в этом деле.

«Роль адвоката — он статист в этом процессе. Говорить о морали, в принципе, можно и нужно. Но нельзя об этом говорить 30 лет, правда? И тем более нельзя поднимать этот вопрос постоянно, когда речь идет об определении перспектив. Мы сегодня все понимаем, что никто никого через колено не сломает, да? », — спросил Дмитрий Стус.

Также он назвал реакцию Виктора Медведчука на выход книги Кипиани, которая влияет на его репутацию, вполне адекватной и отметил, что свобода слова в Украине должна быть для всех, а не выборочной.

«Но достоинство, как и свобода слова, она либо есть для всех — а она не должна работать выборочно.

Я вас как журналиста спрашиваю, если бы вам сказали, что вы причастны к убийству бездоказательно, вас бы это оскорбило, правда? Это бы точно отразилось на вашей репутации. Там еще есть срок, выражение, я посмотрел, «шестерка Путина». Как человек может в документальной книге, серьезным политиком, который, насколько я представляю, написал примерно половину законов Украины, законодательная база им разрабатывалась, должен на это реагировать? Реакция адекватная», — подытожил Дмитрий Стус.

Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василия Стуса через ложную информацию о Виктора Медведчука.