Укрзализныця с понедельника, 26 октября, возобновит движение поездов на многих закрытых станций. Купить билеты можно будет городах, которые, на данный момент, находятся в красной зоне: в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком.
Как передает портал Народная Правда, продажу билетов на некоторые рейсы восстановят, но часть маршрутов остановят.
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности 18 октября решила позволить открыть продажу билетов из станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунова, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, Дунаевцах, Сумах.
Поезда, которые будут восстановлены:
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- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
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- № 7/8 Киев – Черновцы;
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- № 12/11 Киев – Львов;
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- № 15/16 Харьков – Рахов;
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- № 21/22 Харьков – Трускавец;
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- № 41/42 Днепр – Трускавец;
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- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
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- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
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- № 49/50 Киев – Трускавец;
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- № 72/71 Запорожье – Киев;
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- № 76/75 Кривой Рог – Киев;
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- № 81/82 Киев – Ужгород;
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- № 84/83 Мариуполь – Киев;
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- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
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- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
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- № 98/97 Ковель – Киев;
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- № 102/101 Киев – Херсон;
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- № 108/107 Одесса – Ужгород
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- № 110/109 Львов – Херсон;
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- № 116/115 Киев – Бердянск;
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- № 118/117 Черновцы – Киев;
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- № 122/121 Николаев – Киев;
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- № 136/135 Одесса – Черновцы;
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- № 217/218 Киев – Рахов;
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- № 702/701 Львов – Черновцы;
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- № 715/716 Киев – Львов;
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- № 732/731 Киев – Запорожье;
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- № 734/733 Киев – Покровск;
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- № 738/737 Киев – Запорожье;
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- № 739/740 Киев – Кривой Рог;
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- № 743/744 Киев – Львов;
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- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
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- № 766/765 Киев – Херсон;
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- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
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- № 772/771 Хмельницкий – Киев;
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- № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
- № 782/781 Черкассы – Киев.
Сообщалось, что с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на такие поезда:
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- № 106/105 Киев – Одесса;
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- № 108/107 Одесса – Ужгород;
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- №136 / 135 Одесса – Черновцы;
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- № 146/145 Киев – Измаил;
- № 763/764 Киев – Одесса.
Приостановление продажи билетов связано с распространением коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что УЗ запретила продавать билеты на поезда в три украинских города.
Также сообщалось, что Австрия открыла пункты пропуска на границах с шестью странами.