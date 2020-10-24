Укрзализныця с понедельника, 26 октября, возобновит движение поездов на многих закрытых станций. Купить билеты можно будет городах, которые, на данный момент, находятся в красной зоне: в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком.

Как передает портал Народная Правда, продажу билетов на некоторые рейсы восстановят, но часть маршрутов остановят.

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности 18 октября решила позволить открыть продажу билетов из станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунова, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, Дунаевцах, Сумах.

Поезда, которые будут восстановлены:

№ 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;



№ 7/8 Киев – Черновцы;



№ 12/11 Киев – Львов;



№ 15/16 Харьков – Рахов;



№ 21/22 Харьков – Трускавец;



№ 41/42 Днепр – Трускавец;



№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;



№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;



№ 49/50 Киев – Трускавец;



№ 72/71 Запорожье – Киев;



№ 76/75 Кривой Рог – Киев;



№ 81/82 Киев – Ужгород;



№ 84/83 Мариуполь – Киев;



№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;



№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;



№ 98/97 Ковель – Киев;



№ 102/101 Киев – Херсон;



№ 108/107 Одесса – Ужгород



№ 110/109 Львов – Херсон;



№ 116/115 Киев – Бердянск;



№ 118/117 Черновцы – Киев;



№ 122/121 Николаев – Киев;



№ 136/135 Одесса – Черновцы;



№ 217/218 Киев – Рахов;



№ 702/701 Львов – Черновцы;



№ 715/716 Киев – Львов;



№ 732/731 Киев – Запорожье;



№ 734/733 Киев – Покровск;



№ 738/737 Киев – Запорожье;



№ 739/740 Киев – Кривой Рог;



№ 743/744 Киев – Львов;



№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;



№ 766/765 Киев – Херсон;



№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;



№ 772/771 Хмельницкий – Киев;



№ 779/780 Сумы – Киев – Винница;



№ 782/781 Черкассы – Киев.

Сообщалось, что с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на такие поезда:

№ 106/105 Киев – Одесса;



№ 108/107 Одесса – Ужгород;



№136 / 135 Одесса – Черновцы;



№ 146/145 Киев – Измаил;



№ 763/764 Киев – Одесса.

Приостановление продажи билетов связано с распространением коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что УЗ запретила продавать билеты на поезда в три украинских города.

Также сообщалось, что Австрия открыла пункты пропуска на границах с шестью странами.