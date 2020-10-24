Всемирная организация здравоохранения сообщила, что под конец ноября одна или даже две вакцины от коронавирусной инфекции уже получат данные по результатам третьей фазы испытания, этих данных будет достаточно для рекомендации об использовании препарата в критичных ситуациях.

«По самым лучшим нашим прогнозам мы получим первые результаты к концу года. Возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября», — сообщила Сумия Сваминатан, которая является главным научным сотрудником ВОЗ.

Как передает портал Народная Правда, Сваминатан добавила, что здесь говорится о данных исследований третьей фазы испытаний вакцин от коронавирусной инфекции, которая должна показать эффективность и безопасность препарата.

В Соединенных Штатах Америки заявляли о готовности представить вакцину осенью, Китай также пользовался успехом в изготовлении препарата. О создании первой вакцины заявили и в России, но вещество вызывает опасение у мировых специалистов.

В Минздраве Украины назвали предварительную стоимость вакцины против COVID-19 — около $40 за дозу.

Напоминаем, что ВОЗ готовит страны к обострению ситуации.

Также сообщалось, что в Украине хотят изменить критерии выздоровления от COVID-19.