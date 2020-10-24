Пьяные мужчины в Херсоне избили и поранили ножом ребенка, который сделал им замечания. Об этом сообщает Нацполиция.
Как передает портал Народная Правда, двое мужчин распивали спиртные напитки и непристойно вели себя во дворе под окнами жилых домов.
Дети, которые играли неподалеку на детской площадке, сделали им замечание. В результате этого, нарушители порядка начали конфликт с несовершеннолетними и нанесли одному из них ножевое ранение.
Дети позвали отца потерпевшего. Когда мужчина пришел на место конфликта, то один из преступников ударил его по голове палкой.
Медики оказали скорую помощь пострадавшим.
Хулиганами оказались 34-летний и 30-летний местные жители, один из которых уже имел судимость за нанесение телесных повреждений.
Им грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напоминаем, что в Киеве садисты пытали бездомных и снимали все на видео.
Также известны новые подробности изнасилование в Кагарлыке.
Как передает портал Народная Правда, двое мужчин распивали спиртные напитки и непристойно вели себя во дворе под окнами жилых домов.
Дети, которые играли неподалеку на детской площадке, сделали им замечание. В результате этого, нарушители порядка начали конфликт с несовершеннолетними и нанесли одному из них ножевое ранение.
Дети позвали отца потерпевшего. Когда мужчина пришел на место конфликта, то один из преступников ударил его по голове палкой.
Медики оказали скорую помощь пострадавшим.
Хулиганами оказались 34-летний и 30-летний местные жители, один из которых уже имел судимость за нанесение телесных повреждений.
Им грозит наказание по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напоминаем, что в Киеве садисты пытали бездомных и снимали все на видео.
Также известны новые подробности изнасилование в Кагарлыке.