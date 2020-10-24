В Киеве, в начале месяца, 1 октября, задержали группу людей, которая на протяжении нескольких месяцев подряд отлавливала, избивала и пытала бездомных людей.
Как передает портал Народная Правда, изначально мужчин задержали за издевательства над бездомными, так как в больницы столицы обратились люди с различными травмами, которые сообщили о том, что кто-то устроил на них охоту.
Правоохранительным органам удалось найти преступников благодаря видеокамерам, которые размещены на улицах .
Все свои манипуляции над бездомными злоумышленники снимали на камеры смартфонов.
В том же районе, где группа преступников пытали бездомных, полицейские нашли труп одного из пострадавших.
Перед тем, как задушить, 44-летнего мужчину жестоко избили и сняли это на камеру.
Суд избрал 20-летнему и 21-летнему злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а 42-летнему сообщнику — ночной домашний арест.
Напоминаем, что в суде Одессы семь обвиняемых вскрыли себе вены.
Также сообщалось, что в Киеве студент помочился перед портретами Небесной сотни.
Как передает портал Народная Правда, изначально мужчин задержали за издевательства над бездомными, так как в больницы столицы обратились люди с различными травмами, которые сообщили о том, что кто-то устроил на них охоту.
Правоохранительным органам удалось найти преступников благодаря видеокамерам, которые размещены на улицах .
Все свои манипуляции над бездомными злоумышленники снимали на камеры смартфонов.
В том же районе, где группа преступников пытали бездомных, полицейские нашли труп одного из пострадавших.
Перед тем, как задушить, 44-летнего мужчину жестоко избили и сняли это на камеру.
Суд избрал 20-летнему и 21-летнему злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а 42-летнему сообщнику — ночной домашний арест.
Напоминаем, что в суде Одессы семь обвиняемых вскрыли себе вены.
Также сообщалось, что в Киеве студент помочился перед портретами Небесной сотни.