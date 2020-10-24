В Украине синоптиками было объявлено о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южных и восточных областях. Повышенный уровень вероятности возникновения пожаров в этих регионах будет держаться до 24 октября. Об этом сообщает ГСЧС.
«По прогнозу Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных регионов и Одесской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.Как передает портал Народная Правда, погода на выходные в Украине говорит о том, что ожидаются дожди и потепление. 24 октября в западных и северных областях будут небольшие дожди.25 октября синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.
Напоминаем, что синоптики озвучили прогноз погоды на ноябрь в Украине.
«По прогнозу Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных регионов и Одесской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.Как передает портал Народная Правда, погода на выходные в Украине говорит о том, что ожидаются дожди и потепление. 24 октября в западных и северных областях будут небольшие дожди.25 октября синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.
Напоминаем, что синоптики озвучили прогноз погоды на ноябрь в Украине.