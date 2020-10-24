Завтра, 25 октября, в Украине будут проходить местные выборы 2020.
Как передает портал Народная Правда, в соответствии с украинским законодательством, за 24 часа до начала выборов запрещается агитировать за любые партии и кандидатов. Это касается как кандидатов, так и обычных граждан.
День тишины на нынешних выборах приходится на сегодняшний день 24 октября. Сегодня все агитационные плакаты, реклама должны ограничиться.
Нарушения в день тишины должны быть наказуемы штрафами в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн для других граждан.
Но отдельные кандидаты и политические партии не руководствуются правила и нарушают законодательство.
Напоминаем, что сообщалось о том, как проголосовать и не заболеть COVID-19.
Также ЦИК предупредил о серьезных проблемах.
Как передает портал Народная Правда, в соответствии с украинским законодательством, за 24 часа до начала выборов запрещается агитировать за любые партии и кандидатов. Это касается как кандидатов, так и обычных граждан.
День тишины на нынешних выборах приходится на сегодняшний день 24 октября. Сегодня все агитационные плакаты, реклама должны ограничиться.
Нарушения в день тишины должны быть наказуемы штрафами в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн для других граждан.
Но отдельные кандидаты и политические партии не руководствуются правила и нарушают законодательство.
Напоминаем, что сообщалось о том, как проголосовать и не заболеть COVID-19.
Также ЦИК предупредил о серьезных проблемах.