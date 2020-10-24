В Украине после смягчения в июле-сентябре карантинных мероприятий возобновилось кредитование.
Как передает портал Народная Правда, в третьем квартале этого года спрос на ипотеку вырос до рекордного уровня с 2013 года.
В это же время, был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок на получение ипотеки за всю историю существования Национального банка Украины.
Причиной такого спроса на ипотеку в НБУ стало снижение процентов по ипотечным кредитам и увеличение расходов людьми в Украине на товары длительного пользования.
В Нацбанке также определили, что банки несколько ослабили требования к заемщикам по потребительским кредитам на фоне конкуренции с другими финучреждениями.
Как было отмечено в сообщении, дальнейшему смягчению требований по кредитованию к населению сейчас мешают опасения, которые связаны с ухудшением платежеспособности потребителей.
Напоминаем, что доллар продолжает падение, какой ждет нас курс.
Также сообщалось чем грозит верификация субсидий украинцам.
Как передает портал Народная Правда, в третьем квартале этого года спрос на ипотеку вырос до рекордного уровня с 2013 года.
В это же время, был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок на получение ипотеки за всю историю существования Национального банка Украины.
Причиной такого спроса на ипотеку в НБУ стало снижение процентов по ипотечным кредитам и увеличение расходов людьми в Украине на товары длительного пользования.
В Нацбанке также определили, что банки несколько ослабили требования к заемщикам по потребительским кредитам на фоне конкуренции с другими финучреждениями.
Как было отмечено в сообщении, дальнейшему смягчению требований по кредитованию к населению сейчас мешают опасения, которые связаны с ухудшением платежеспособности потребителей.
Напоминаем, что доллар продолжает падение, какой ждет нас курс.
Также сообщалось чем грозит верификация субсидий украинцам.