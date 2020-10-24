Военные медики, которые занимаются лечением заразившихся коронавирусной инфекцией, ежемесячно будут получать премию.
Как передает портал Народная Правда, указ был подписал Андреем Тараном, который является министром обороны Украины.
Из-за пробелов в нормативной базе, военным медикам не была начислена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая начисляется всем медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.
«Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ. Выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года», — сообщил министр обороны.
Премии, по словам Тарана, будут выплачиваться в период действия карантинных мероприятий, которые установлены правительством.
Все выплаты будут осуществлять на основании справки от медицинского учреждения относительно ежедневного учета по лечению заболевших коронавирусом. Первые выплаты ожидаются в ноябре.
Напоминаем, что в Киеве 560 новых случаев заражения коронавирусом.
Также сообщили как будут вводить локдаун в Украине.
Как передает портал Народная Правда, указ был подписал Андреем Тараном, который является министром обороны Украины.
Из-за пробелов в нормативной базе, военным медикам не была начислена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая начисляется всем медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.
«Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ. Выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года», — сообщил министр обороны.
Премии, по словам Тарана, будут выплачиваться в период действия карантинных мероприятий, которые установлены правительством.
Все выплаты будут осуществлять на основании справки от медицинского учреждения относительно ежедневного учета по лечению заболевших коронавирусом. Первые выплаты ожидаются в ноябре.
Напоминаем, что в Киеве 560 новых случаев заражения коронавирусом.
Также сообщили как будут вводить локдаун в Украине.