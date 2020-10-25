Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации, как избежать инфицирования коронавирусной инфекцией на избирательном участке. Об этом сообщил World Health Organization Ukraine.
Как передает портал Народная Правда, рекомендации были опубликованы на странице в Facebook ВОЗ в Украине.
«Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают», — убедили в ВОЗ.
Как защититься от коронавируса во время голосования:
- держитесь на безопасном расстоянии 1, 5 м от других;
- заходите на избирательный участок в маске;
- надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;
- обработайте руки при входе на избирательный участок.
- не прикасайтесь маски, лица и глаз;
- если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;
- если возможно, пользуйтесь личной ручкой.
- оставив избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.
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