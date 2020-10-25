Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации, как избежать инфицирования коронавирусной инфекцией на избирательном участке. Об этом сообщил World Health Organization Ukraine.

Как передает портал Народная Правда, рекомендации были опубликованы на странице в Facebook ВОЗ в Украине.

«Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают», — убедили в ВОЗ.

Как защититься от коронавируса во время голосования:

держитесь на безопасном расстоянии 1, 5 м от других;

заходите на избирательный участок в маске;

надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;

обработайте руки при входе на избирательный участок.

не прикасайтесь маски, лица и глаз;

если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;

если возможно, пользуйтесь личной ручкой.

оставив избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.

Напоминаем, как проголосовать и не заболеть COVID-19.

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