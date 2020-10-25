В Брюсселе, которая является столицей Бельгии, ужесточают карантинные мероприятия из-за высоких показателей заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Brussels Time.

Как передает портал Народная Правда, новый список карантинных ограничений придет в действие с 26 октября по 19 ноября. В городе на данный момент существует комендантский час с 6 до 22 часов. Также работают следующие ограничения:

прекращается работа спортивных учреждений;



закрываются музеи, театры, кинотеатры и другие культурные центры;



граждане обязуются везде носить защитные маски;



запрещено собираться больше четырех человек;



магазины работают до 20.00.

Закрытие спортивных заведений не касается детских тренировок. Дети будут иметь возможность посещать тренировки в сопровождении взрослого.

В Брюсселе также запрещено ходить за покупками в количестве более одного человека. Исключениями являются люди с инвалидностью и другие особы, которым требуется сопровождение.

Напоминаем, что США ограничила передвижение в Украине, Грузии и Германии.

Также сообщалось, что президент Польши заболел COVID-19.