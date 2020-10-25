Из-за распространения коронавирусной инфекции, в Испании снова ввели чрезвычайное положение. Предполагается, что карантинные ограничения будут действовать 15 дней по всей территории страны.

Как передает портал Народная Правда, населению страны предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00. Данное решение было принято правительством как мера защиты населения от заражения коронавирусом. Об этом сообщает El Mundo.

Режим ЧП может быть продлен на полгода, если парламент поддержит предложение правительства.

В Испании будут вводить ограничения на социальные контакты, может быть ограничено также передвижение. Местные власти могут иметь полное право регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение действительно только для Канарских островов. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией там не настолько динамичные, как в других частях страны.

Режим чрезвычайного положения в Испании организовывают уже во второй раз за этот год. С более жесткими ограничениями впервые он был введен 14 марта.

С самого начала пандемии в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения COVID-19, почти 35 тыс. пациентов скончалось.

Напоминаем, что в Бельгии усиливают карантин.

Также военных США ограничили в передвижении по Украине, Грузии и Германии.