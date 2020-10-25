По состоянию на сегодняшний день, 25 октября, в столице Украины, в Киеве, зафиксировали 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, всего в столице за все время пандемии было обнаружено 34 054 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии коронавирус убил 684 человек, за прошедшие сутки скончалось 10 украинцев.

Преодолели страшный вирус всего 11 686 жителей Киева, за минувшие сутки 197 человек.

Заболело:

198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;



142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет;



11 девочек от 6 до 17 лет



8 мальчиков от одного года до 16.

Заболело также 13 медицинских работников.

За прошедшие сутки больше всего обнаружили коронавирус в таких районах столицы:

Оболонском районе — 68;



Деснянском — 55;



Днепровском районе — 51.



Напоминаем, что в Украине динамика идет на спад на момент 25 октября.

Также Виталий Кличко заболел COVID-19.