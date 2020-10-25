На сегодняшний день, 25 октября, в мире обнаружено более 42,5 млн человек, которые заразились коронавирусной инфекцией.

Как передает портал Народная Правда, за минувшие сутки скончалось 2,5 тыс. человек, за все время пандемии погибло 1,2 млн пациентов. Выздоровело 28,7 млн человек, 100 тыс. исцелилось за последние сутки.

Страны, в которых зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом:

США — 8 575 069;



Индия — 7 814 682;



Бразилия — 5 380 635;



Россия — 1 487 260;



Франция — 1 084 659.

Страны, в которых больше всего летальных случаев от коронавируса:

США — 224 886;



Бразилии — 156 903;



Индии — 117 956;



Мексика — 88 743;



Великобритании — 44 835.

Украина на данный момент находится на 23 месте — между Турцией и Саудовской Аравией.

Напоминаем, что в Украине будут работать кинотеатры в красной зоне.

Также сообщалось, что на границе с Румынией задержали 20 украинцев с поддельными тестами на COVID-19.