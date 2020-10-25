В Украине будут функционировать кинотеатры, которые находятся в городах красной зоны карантина.
Как передает портал Народная Правда, данное решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Посетители могут посещать кинотеатры только в средствах личной защиты — защитных масках..
Среди обязательных условий работы кинозалов также находится проветривание, рассадка через кресло и максимальная заполняемость зала на 50%.
«Это станет хорошей новостью для людей, а также поможет оправиться бизнесу в такой непростой период», — сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
23 октября в Украине будет происходить обновление карантинных зон. С 26 октября вводится новое зонирование на две недели.
Киев все также останется в оранжевой зоне. В красную зоны отнесли Николаев, Ивано-Франковск, Борисполь, Харьков, Сумы.
Напоминаем, что Укрзализныця возобновляет продажу билетов в красных зонах Украины.
Также Полтава попала в «красную» зону, но решила ослабить карантин.
Как передает портал Народная Правда, данное решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Посетители могут посещать кинотеатры только в средствах личной защиты — защитных масках..
Среди обязательных условий работы кинозалов также находится проветривание, рассадка через кресло и максимальная заполняемость зала на 50%.
«Это станет хорошей новостью для людей, а также поможет оправиться бизнесу в такой непростой период», — сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
23 октября в Украине будет происходить обновление карантинных зон. С 26 октября вводится новое зонирование на две недели.
Киев все также останется в оранжевой зоне. В красную зоны отнесли Николаев, Ивано-Франковск, Борисполь, Харьков, Сумы.
Напоминаем, что Укрзализныця возобновляет продажу билетов в красных зонах Украины.
Также Полтава попала в «красную» зону, но решила ослабить карантин.