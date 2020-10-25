В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 6 088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 1 тыс. меньше, чем 24 октября, днем ранее. За все время пандемии заразилось 343 498 человек.

Как передает портал Народная Правда, погибло на прошедшие сутки 102 украинца, а поправилось от страшного недуга 1 753, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего случаев зафиксировано в таких областях: Харьковской (660), Львовской области (405) и Киеве (359).

COVID-19 в областях страны:

Винницкая область — 9 244 случая;



Волынская область — 12 222 случая;



Днепропетровская область — 12 916 случаев;



Донецкая область — 8 508 случаев;



Житомирская область — 12 188 случаев;



Закарпатская область — 12 972 случая;



Запорожская область — 7 972 случая;



Ивано-Франковская область — 18 292 случая;



Кировоградская область — 2 028 случаев;



Киев — 34 054 случаи;



Киевская область — 14 544 случаи;



Львовская область — 27 273 случая;



Луганская область — 3 169 случаев;



Николаевская область — 6 935 случаев;



Одесская область — 21 831 случай;



Полтавская область — 7 876 случаев;



Ровенская область — 17 469 случаев;



Сумская область — 10 403 случая;



Тернопольская область — 19 050 случаев;



Харьковская область — 32 772 случая;



Херсонская область — 3 141 случай;



Хмельницкая область — 13 300 случаев;



Черновицкая область — 19 405 случаев;



Черкасская область — 8 034 случая;



Черниговская область — 7 900 случаев.

Напоминаем, что Виталий Кличко заболел COVID-19.

Также в Украине очень высокий показатель госпитализированных.