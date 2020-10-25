В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 6 088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 1 тыс. меньше, чем 24 октября, днем ранее. За все время пандемии заразилось 343 498 человек.
Как передает портал Народная Правда, погибло на прошедшие сутки 102 украинца, а поправилось от страшного недуга 1 753, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего случаев зафиксировано в таких областях: Харьковской (660), Львовской области (405) и Киеве (359).
COVID-19 в областях страны:
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- Винницкая область — 9 244 случая;
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- Волынская область — 12 222 случая;
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- Днепропетровская область — 12 916 случаев;
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- Донецкая область — 8 508 случаев;
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- Житомирская область — 12 188 случаев;
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- Закарпатская область — 12 972 случая;
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- Запорожская область — 7 972 случая;
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- Ивано-Франковская область — 18 292 случая;
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- Кировоградская область — 2 028 случаев;
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- Киев — 34 054 случаи;
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- Киевская область — 14 544 случаи;
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- Львовская область — 27 273 случая;
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- Луганская область — 3 169 случаев;
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- Николаевская область — 6 935 случаев;
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- Одесская область — 21 831 случай;
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- Полтавская область — 7 876 случаев;
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- Ровенская область — 17 469 случаев;
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- Сумская область — 10 403 случая;
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- Тернопольская область — 19 050 случаев;
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- Харьковская область — 32 772 случая;
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- Херсонская область — 3 141 случай;
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- Хмельницкая область — 13 300 случаев;
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- Черновицкая область — 19 405 случаев;
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- Черкасская область — 8 034 случая;
- Черниговская область — 7 900 случаев.
Напоминаем, что Виталий Кличко заболел COVID-19.
Также в Украине очень высокий показатель госпитализированных.