Сегодня утром, в воскресенье, 25 октября, в Одессе задержали водителя авто в состоянии сильного наркотического опьянения. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Как передает портал Народная Правда, водитель Subaru оказался Владимир Гула, известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу, который после многократных нарушений правил дорожного движения скрывался от правоохранительных органов.
Внедорожник протаранил полицейскую машину на перекрытом перекрестке Канатной и Итальянского бульвара, а позже въехал в дерево на территории военного учебного заведения.
От сильного удара авто загорелось, а тушить возгорание выбежали курсанты, об этом говорят очевидцы ДТП.
В ходе задержания водитель заявил правоохранительным органам, что он — Бог.
Немного позднее он объяснил эти слова и действия тем, что перед поездкой принял дозу амфетамина.
Напоминаем, что в Ровно столкнулись три автомобиля.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области столкнулись две машины.
Как передает портал Народная Правда, водитель Subaru оказался Владимир Гула, известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу, который после многократных нарушений правил дорожного движения скрывался от правоохранительных органов.
Внедорожник протаранил полицейскую машину на перекрытом перекрестке Канатной и Итальянского бульвара, а позже въехал в дерево на территории военного учебного заведения.
От сильного удара авто загорелось, а тушить возгорание выбежали курсанты, об этом говорят очевидцы ДТП.
В ходе задержания водитель заявил правоохранительным органам, что он — Бог.
Немного позднее он объяснил эти слова и действия тем, что перед поездкой принял дозу амфетамина.
Напоминаем, что в Ровно столкнулись три автомобиля.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области столкнулись две машины.