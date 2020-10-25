В Ровном, вчера, 24 октября, произошла аварийная ситуация с участием трех машин, один человек скончался на месте, семь человек травмировано, среди их числа также есть дети. Об этом сообщает Нацполиция.
Как передает портал Народная Правда, трагедия произошла на улице Черновола около 16:00.
22-летний водитель Geely CK пытался пойти на обгон другого автомобиля, однако вылетел на встречную полосу и на скорости влетел в маршрутку Ровно-Здолбунов. Этот удар привел к столкновению маршрутки с авто Citroen Xsara Picasso.
ДТП унесла жизнь водителя Geely CK, в салоне авто находилось трое пассажиров, которых с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.
Травмы разных степеней также получили четверо пассажиров маршрутного такси, 20-летний житель Здолбунова и трое детей — 4-х, 6-и и 14-ти лет. Они также были госпитализированы.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что в Хмельницкой области столкнулись две машины — есть погибшие.
Как передает портал Народная Правда, трагедия произошла на улице Черновола около 16:00.
22-летний водитель Geely CK пытался пойти на обгон другого автомобиля, однако вылетел на встречную полосу и на скорости влетел в маршрутку Ровно-Здолбунов. Этот удар привел к столкновению маршрутки с авто Citroen Xsara Picasso.
ДТП унесла жизнь водителя Geely CK, в салоне авто находилось трое пассажиров, которых с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.
Травмы разных степеней также получили четверо пассажиров маршрутного такси, 20-летний житель Здолбунова и трое детей — 4-х, 6-и и 14-ти лет. Они также были госпитализированы.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что в Хмельницкой области столкнулись две машины — есть погибшие.
Также в центре Киева водитель сбил пешехода и протаранил здание.