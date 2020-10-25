Во времена независимости Украины явка на местных выборах уменьшалась каждое голосование. 2020 год не станет исключением, так как мир охватила пандемия

Как передает портал Народная Правда, во время пресс-конференции Ольга Айвазовская, которая является председателем Общественной сети ОПОРА, заявила о том, что явка может составить примерно 40% в этом году.

В 1998 году в Украине отменили минимальный порог явки на выборах, что означает, что местные выборы признают действительными при любом проценте явки граждан.

Явка на местных выборах в разные годы независимой Украины:

1994 год — 75,5%;



1998 год — около 71%;



2002 год — 69%;



2006 год — 67%;



2010 год — около 50%;



2015 — 46,6%.

Напоминаем, что в день тишины полиция открыла 48 уголовных дел.

Также сообщалось когда будут объявлены результаты.