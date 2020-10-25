В Украине должны быть обнародованы до 6 ноября включительно официальные результаты местных выборов 2020.
Как передает портал Народная Правда, ст. 268 Избирательного кодекса предусматривает, что избирательная комиссия не позже, чем 12 день со дня голосования, обнародует результаты местных выборов.
Будет организован второй тур выборов в том случае, если ни один кандидат на должность мэра города в день местных выборов, 25 октября, не наберет более 50% голосов.
Его должны будут провести в течение трех недель после обнародования результата первого тура.
Но первые результаты местных выборов можно будет увидеть уже вечером, 25 октября, в 20:00, когда свои данные обнародуют экзит-полы.
В ЦИК уже заявили, что подсчет голосов на местных выборах будет долгим, так как достаточно большое количество времени может занять именно внесение сведений в протоколы.
Напоминаем, что сообщалось как правильно заполнить бюллетень.
Также сообщались правила и рекомендации для избирателей.
Как передает портал Народная Правда, ст. 268 Избирательного кодекса предусматривает, что избирательная комиссия не позже, чем 12 день со дня голосования, обнародует результаты местных выборов.
Будет организован второй тур выборов в том случае, если ни один кандидат на должность мэра города в день местных выборов, 25 октября, не наберет более 50% голосов.
Его должны будут провести в течение трех недель после обнародования результата первого тура.
Но первые результаты местных выборов можно будет увидеть уже вечером, 25 октября, в 20:00, когда свои данные обнародуют экзит-полы.
В ЦИК уже заявили, что подсчет голосов на местных выборах будет долгим, так как достаточно большое количество времени может занять именно внесение сведений в протоколы.
Напоминаем, что сообщалось как правильно заполнить бюллетень.
Также сообщались правила и рекомендации для избирателей.