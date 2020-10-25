Правила для избирателей немного изменились в связи с тем, что местные выборы 2020 проходят в условиях карантина.

Как передает портал Народная Правда, избиратель в кабинке для голосования должен находиться один. Исключение: люди с инвалидностью, который имеет право воспользоваться помощью другого избирателя.

Бюллетень заполняется самостоятельно. В кабинке для голосования нельзя делать фотографии или видеозапись. Фото можно сделать только со сложенным бюллетенем, чтобы результаты не были видны.

Бюллетень запрещено отдавать другим людям или брать его вместо друга или родственника. Его нельзя уничтожать и выносить за пределы избирательного участка.

На избирательном участке запрещается агитировать за или против любого из кандидатов и получать оплату за это.

Также запрещено препятствовать голосованию других избирателей, получать бюллетень без паспорта, а также давать согласие и брать вознаграждение за голосование за или против определенного кандидата.

Для во избежания заражения коронавирусной ифнекцией, Минздрав рекомендует:

прийти на участок в маске;



до и после посещения участка воспользоваться антисептиком;



взять свою ручку;



соблюдать социальную дистанцию;



по возможности оставить несовершеннолетних детей и животных дома;



показать свой паспорт членам комиссий, не передавая его в чужие руки;



в случае выявления повышенной температуры проголосовать в изолированной кабинке и



воспользоваться отдельной урной;

Напоминаем, что Трамп отдал свой голос досрочно.

Также сообщалось до какого времени можно проголосовать.