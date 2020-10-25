В полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства в день тишины. Об этом сообщает Нацполиция.
Как передает портал Народная Правда, 648 нарушений связано с незаконной агитацией.
Больше всего нарушений было обнаружено в таких областях:
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- Харьковской — 73;
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- Ровенской — 68;
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- Днепропетровской — 67;
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- Донецкой — 51;
- Киеве — 49.
По 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений.
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