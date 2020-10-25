В полицию поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства в день тишины. Об этом сообщает Нацполиция.

Как передает портал Народная Правда, 648 нарушений связано с незаконной агитацией.

Больше всего нарушений было обнаружено в таких областях:

Харьковской — 73;



Ровенской — 68;



Днепропетровской — 67;



Донецкой — 51;



Киеве — 49.



По 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений.

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Ранее сообщалось, что через 2 часа выборов открыли шесть уголовных дел.