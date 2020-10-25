Сегодня, в воскресенье, 25 октября, акции протестов в Беларуси начались в ряде городов, в том числе в столице страны — Минске.
Как передает портал Народная Правда, у Стеллы независимые СМИ насчитали более 100 тыс протестующих, которые двигались по проспекту Машерова.
Граждане Беларуси также прошлись по проспекту Победителей.
Власти закрыли многие станции метро столицы, сотни жителей говорят об ограничении в работе мобильного интернета.
Сегодня, 25 октября, ОМОН жестоко разогнал мирную акцию протеста в городе Лида. Помимо дубинок для разгона протеста силовые структуры использовали слезоточивый газ.
В ходе столкновения ОМОНа и митингующих были задержаны более 10 граждан.
Напоминаем, что Россия может ввести войска в Беларусь.
Также сообщалось, что Тихановськая против конституционной реформы Лукашенко.
Как передает портал Народная Правда, у Стеллы независимые СМИ насчитали более 100 тыс протестующих, которые двигались по проспекту Машерова.
Граждане Беларуси также прошлись по проспекту Победителей.
Власти закрыли многие станции метро столицы, сотни жителей говорят об ограничении в работе мобильного интернета.
Сегодня, 25 октября, ОМОН жестоко разогнал мирную акцию протеста в городе Лида. Помимо дубинок для разгона протеста силовые структуры использовали слезоточивый газ.
В ходе столкновения ОМОНа и митингующих были задержаны более 10 граждан.
Напоминаем, что Россия может ввести войска в Беларусь.
Также сообщалось, что Тихановськая против конституционной реформы Лукашенко.