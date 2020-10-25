С самого начала голосования на местных выборах 2020 было открыто шесть уголовных дел по фактам нарушений, также было составлено два админпротоколы.
Как передает портал Народная Правда, об этом сообщил Сергей Яровой, который является первым заместителем министра внутренних дел на брифинге.
По словам заместителя, в общей сложности, в день выборов уже зарегистрировано 383 заявления о нарушениях.
Яровой также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро, 10.00, не открыты четыре участка — в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях, а 65 УИК начали работу с опозданием.
Напоминаем о том, до какого времени можно проголосовать.
Также сообщалось о том, как проголосовать и не заболеть COVID-19.
Как передает портал Народная Правда, об этом сообщил Сергей Яровой, который является первым заместителем министра внутренних дел на брифинге.
По словам заместителя, в общей сложности, в день выборов уже зарегистрировано 383 заявления о нарушениях.
Яровой также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро, 10.00, не открыты четыре участка — в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях, а 65 УИК начали работу с опозданием.
Напоминаем о том, до какого времени можно проголосовать.
Также сообщалось о том, как проголосовать и не заболеть COVID-19.