В столице Афганистана, в Кабуле, 24 октября террорист-смертник подорвался возле образовательного центра, вследствие взрыва погибло 18 человек. Об этом сообщает Euronews.
Как передает портал Народная Правда, еще 57 человек получили травмы различной тяжести в результате взрыва.
Террорист попытался войти внутрь образовательного центра, но охранники его не пропустили.
Количество погибших пока неточное, так как родственники жертв продолжают осматривать больницы города.
Ответственность за данное ЧП взял на себя ИГИЛ, но пока что данная организация не представила никаких доказательств.
Напоминаем, что Елизавета II помиловал убийцу.
Также в Париже террорист-исламист отрезал голову учителю истории.
Как передает портал Народная Правда, еще 57 человек получили травмы различной тяжести в результате взрыва.
Террорист попытался войти внутрь образовательного центра, но охранники его не пропустили.
Количество погибших пока неточное, так как родственники жертв продолжают осматривать больницы города.
Ответственность за данное ЧП взял на себя ИГИЛ, но пока что данная организация не представила никаких доказательств.
Напоминаем, что Елизавета II помиловал убийцу.
Также в Париже террорист-исламист отрезал голову учителю истории.