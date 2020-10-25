Виталий Кличко, который является мэром Киева, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Болезнь подкралась в неудобный момент. В силу специфики работы я постоянно делал тесты на COVID-19. К сожалению, сегодня получил положительный результат.»

Как передает портал Народная Правда, работа мэра предполагает общение с широким кругом лиц, что повышает риск заражения коронавирусом. Также, помимо всего прочего, Кличко часто осуществлял проверку больниц, в том числе инфекционных отделений.

Нынешний мэр Киева будет находиться на самоизоляции и работать в дистанционном режиме.

Напоминаем, что президент Польши заболел COVID-19.

Также сообщалось о 560 новых случаев заражения в столице Украины на момент 24 октября.