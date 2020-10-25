Дональд Трамп, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, досрочно отдал свой голос на президентских выборах. Об этом сообщает Public Pool.
Как передает портал Народная Правда, свой голос президент отдал утром 24 октября в местной библиотеке штата Флорида.
«Это было очень безопасное голосование. Все было идеально», — заявил Трамп.
Трамп поделился с журналистами, за кого же он отдал свой голос, тот отметил, что за себя.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Между собой будут соревноваться два кандидата — представитель республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден.23 октября прошел заключительный этап дебатов между соперниками. Диалог длился 1,3 часа без перерывов.
Напоминаем, что второй тур президентских дебатов был отменен.
Как передает портал Народная Правда, свой голос президент отдал утром 24 октября в местной библиотеке штата Флорида.
«Это было очень безопасное голосование. Все было идеально», — заявил Трамп.
Трамп поделился с журналистами, за кого же он отдал свой голос, тот отметил, что за себя.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Между собой будут соревноваться два кандидата — представитель республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден.23 октября прошел заключительный этап дебатов между соперниками. Диалог длился 1,3 часа без перерывов.
Напоминаем, что второй тур президентских дебатов был отменен.