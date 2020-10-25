Взорвался танкер Генерал Ази Асланов, на котором был российский флаг, в Азовском море. Он держал направление в Ростов на Дону. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает портал Народная Правда, по предварительным данным, на борту было 13 человек. Десять из них удалось спасти, сейчас проходят поиски трех человек.
По информации СМИ России, судно было опустошено. Взрыв мог произойти вследствие испарения от остатков нефтепродуктов.
Как передает портал Народная Правда, по предварительным данным, на борту было 13 человек. Десять из них удалось спасти, сейчас проходят поиски трех человек.
По информации СМИ России, судно было опустошено. Взрыв мог произойти вследствие испарения от остатков нефтепродуктов.
Напоминаем, что состоялись мирные переговоры между Израилем и Суданом.
Также сообщалось, что Украина не готова к вступлению в НАТО.