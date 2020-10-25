Были озвучены предварительные причины взрыва в Азовском море на российском танкере Генерал Ази Асланов, который произошел вчера, 24 октября. Об это сообщает ТАСС.
Как передает портал Народная Правда, одной из причин является нарушение техники безопасности. Специалисты также предполагают возможное проведении огневых работ.
Немного ранее была озвучена версия взрыва паров топлива.
Исходя из информации СМИ, танкер в скором времени планируют отбуксировать с места катастрофы.О взрыве танкера стало известно в субботу, 24 октября. После взрыва в судне образовались огромные пробоины.
На данный момент, информации о погибших нет.
Напоминаем, что на границе с Румынией задержали 20 украинцев с поддельными тестами на COVID-19.
Как передает портал Народная Правда, одной из причин является нарушение техники безопасности. Специалисты также предполагают возможное проведении огневых работ.
Немного ранее была озвучена версия взрыва паров топлива.
Исходя из информации СМИ, танкер в скором времени планируют отбуксировать с места катастрофы.О взрыве танкера стало известно в субботу, 24 октября. После взрыва в судне образовались огромные пробоины.
На данный момент, информации о погибших нет.
Напоминаем, что на границе с Румынией задержали 20 украинцев с поддельными тестами на COVID-19.